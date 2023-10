Killers | dove è stato girato il film del 2010

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ildelprevalentemente a Douglasville, in Georgia, ma anche presso i Raleigh Studios, ad Atlanta e i Culver Studios in California, in Provenza a Villefranche-sur-Mer, e a Nassau per una manciata di sequenze. Tra mete esotiche e scene girate in interni, la produzione delcon Katherine Heigl e Ashton Kutcher si è spostata in svariate location. Il team di produzione di Thesi è recato a Villefranche-sur-Mer, in Francia, per le scene di Nizza all’inizio del. Invece di girare effettivamente nella città in cui si svolgono le sequenze, il cast e la troupe hanno utilizzato Villefranche-sur-Mer, che è molto vicina a Nizza. Villefranche-sur-Mer è una località francese situata nella regione Provenza-Alpi-Costa ...