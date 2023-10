Killer della camorra si laurea in carcere | ecco cosa confessa nelle tesi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023)siin. Nelladialtri due crimini. Il suo è un percorso di rinascita Catello Romano da 14 anni è inper scontare la sua pena per l’omicidio del consigliere comunale Luigi Tommasino, freddato nel 2009 in pieno centro a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Romano, da quando è in, ha intrapreso un percorso di rinascita, da ex sicariosta cercando di riprendere in mano la propria vita. Si è convertito all’Islam e ora si èto, con il massimo dei voti e menzione accademica, discutendo unain Sociologia intitolata “Fascinazione criminale”. Come riportato da ...