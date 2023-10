(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dal 24 febbraio 2022, giorno dell'dell'invasione russa, 1.214 bambini sono stati dichiarati scomparsi in Ucraina: scrive su Facebook il servizio stampa dell'Ufficio del Difensore civico, come ...

Dal 24 febbraio 2022, giorno dell'inizio dell'invasione russa, 1.214 bambini sono stati dichiarati scomparsi in Ucraina: scrive su Facebook il servizio stampa dell'Ufficio del Difensore civico, come ...05 ott 11:591.214 bimbi e 26mila adulti da inizio guerra Dal 24 febbraio 2022, giorno dell'inizio dell'invasione russa, 1.214 bambini sono stati dichiarati scomparsi in Ucraina. Lo ...

Kiev,dispersi 1.214 bimbi e 26mila adulti da inizio guerra - Ultima ... Agenzia ANSA

Ucraina, Zelensky a Granada per vertice Cpe. Presidente Slovacchia ferma nuovi aiuti a Kiev Il Sole 24 ORE

Il tycoon, in un post sul social Truth, chiede che il Vecchio Continente eguagli gli Usa negli aiuti economici finora dati a Kiev prima che Washington destini al Paese in guerra con la Russia ulterior ...(DIRE) Roma, 5 Ott. – Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare al governo di Kiev oltre un milione di munizioni precedentemente confiscate all’Iran. A confermare la decisione è lo Us Central Command ...