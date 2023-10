Kate Middleton | le manie segrete di William che la imbarazzano

Leggi su dilei

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La passione per salsicce e formaggio, la cicatrice sulla fronte come Harry Potter, il profumo al muschio e lavanda, ecco alcuni aspetti della vita diche nessuno conosce. Piccole, se non vizi, nascosti che sono stati resi pubblici in un libro rivelazione che mette in imbarazzo lui e anche. Se pensavamo conoscere tutto diche è diventato un personaggio pubblico poche ore dopo la sua nascita, il 21 giugno 1982, quando Diana e Carlo lo presentarono al mondo, come è tradizione nella Famiglia Reale, ci sbagliavamo di grosso. Ci sono molti dettagli della sua vita e della sua personalità che fino a questo momento erano privatissimi e che di fatto mostrano il Principe nel suo lato umano. Passioni,, anche vizi che a volte fanno vergognare persino sua ...