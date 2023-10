(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il tanto atteso incontro tra i presidenti di Armenia a Azerbaigian, previsto per oggi anon si terrà. Il capo di stato azero, Ilham, ha dichiarato ieri che first appeared on il manifesto.

Euronews ha inter vista to Ilham Aliyev , il presidente dell'Azerbaigian, col quale è stato discusso il suo punto di vista sul Karabakh . The post Il ...

- - > Il presidente armeno Nikol Pashinyan e, a destra, il presidente azero Ilham. È saltato ancora prima di cominciare il primo round di colloqui sul Nagorno -. Ilham, presidente dell'Azerbaigian, ha deciso di non partecipare al round promosso dall'Unione Europea a Granada, in Spagna, nel quale domani avrebbe potuto incontrare il primo ...Infine, è arrivata l'operazione militare dell' Azerbaigian nel Nagorno. Un blitz che in ... Erdogan è volato in Azerbaigian per incontrare l'omologo Ilham. E non è un mistero che l'...

Karabakh, Aliyev diserta l’incontro di Granada Il Manifesto

Nagorno Karabakh, incontro tra Pashinian e Aliyev il 5 ottobre nella ... Euronews Italiano

ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Il tanto a ...È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri francesi Catherine Colonna durante una conferenza stampa insieme alla sua controparte armena. Il 5 ottobre via ai trattati di pace ...