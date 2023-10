Juventus-Torino | triplo ballottaggio per Allegri e le novità su Vlahovic

Leggi su serieanews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)rappresenterà una sfida fondamentale per Massimiliano, il quale dovrà cercare di restare ancorato ai primi posti della classifica. Buone notizie dall’infermeria: il tecnico bianconero recupererà Vlahovi e Milik per il derby della Molee Milik ci saranno. Come anticipato nella giornata di ieri,potrà contare sui recuperi dei due attaccanti, i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.