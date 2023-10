Juventus | si ferma Federico Chiesa | derby a forte rischio

senza pace, per quanto riguarda gli infortuni in attacco . Oltre a Dusan Vlahovic , a rischio convocazione per il derby per una lombalgia che lo ha costretto a lavorare a parte anche oggi, ..., da Vlahovic a Chiesa: il punto sugli infortunati In attesa di novità per quanto riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic (ancora non in gruppo in questa settimana), ladi ...

Under 17 Serie A e B, la Juventus ferma il Parma. Under 15 Serie A ... FIGC

Allarme Juventus, si ferma Chiesa: non è grave ma il derby è a rischio numero-diez.com

La Juventus potrebbe perdere Federico Chiesa in vista del Derby contro il Torino, l’attaccante si è fermato in allenamento. La settimana di avvicinamento all’atteso Derby della Mole contro il Torino n ...In casa Juventus non si respira aria di entusiasmo per quanto concerne l'infermeria a 48 ore dal derby contro il Torino. Quest'oggi nel corso della sessione di allenamento, Federico Chiesa ha ...