Juventus | report verso il Torino | Vlahovic ancora in dubbio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La presenza di Dusannel derby di sabato sera contro ilrimaneun’enigma tutto da svelare. Il serbo che non ha preso parte alla trasferta di Bergamo, si sta allenando in palestra nella settimana che precede ild ferby contro la squadra di Juric. usananche stamattina si è allenato a parte: la lombalgia gli dàtroppa noia, non sembra poter essere in grado di poter rientrare tra i convocati anche solo per la panchina. Il tecnico bianconero ha ritrovato in gruppo Kostic, che a questo punto si giocherà le sue carte per guadagnare una maglia. SportFace.

...Stramaccioni sabato 30 alle 18.00 raggiunge 1.104.823 milioni di ascoltatori e Atalanta -... LaLiga, l'NFL e molto altro sport Scopri tutte le offerte aggiornate Il presenteinclude sia ...Commenta per primo Il mercato non si ferma mai e lastudia già i piani per la sessione invernale. Con una certezza per Cristiano Giuntoli : ...dagli scout della Juve per avere nuovisu ...

Vlahovic-Milik, obiettivo derby col Torino: il report dell'allenamento Juve Tuttosport

Allenamento Juventus Women: seduta sotto gli occhi del CT Soncin Juventus News 24

This situation has given Juventus hope that they can acquire him at the end of the season, although there’s a possibility he might join them even sooner. According to a report from Tuttomercatoweb, ...L'attaccante della Juventus ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport soffermandosi sulla mancata partecipazione alle coppe europee.