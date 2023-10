Juventus | quanti dubbi verso il Torino | certezza Milik | Yildiz sarà la sorpresa?

La diatriba tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non sembra avere fine: il campione portoghese, attualmente in forza all’Al-Nassr, è intenzionato ad ...

La Juventus ha dato il via alla sua stagione 2023-2024 con una vittoria netta e convincente in casa dell’Udinese. Un 3-0 davvero importante alla ...

La Juventus ha iniziato il nuovo campionato come meglio non si poteva: i bianconeri, che quest’anno non disputeranno le coppe europee a causa della ...