Juventus | la probabile formazione per il derby con il Torino

Leggi su today

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Unda vincere per rimanere in scia della vetta della classifica. La, dopo il pareggio di Bergamo, vuole ritrovare i tre punti nella stracittadina, mai banale, contro il. Una sfida importante per tastare il polso degli uomini di Massimiliano Allegri, che, malgrado il terzo...