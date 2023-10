Juventus | il titolo in Borsa crolla alla vigilia del consiglio d’amministrazione C&F

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilsubisce un crollo in, -4,21%deldi amministrazione in programma domani. Infatti il cda bianconero presieduto dal presidente Gianluca Ferrero dovrà approvare il bilancio 2022/23 che il club bianconero dovrebbe chiudere con un rosso di circa 110 milioni di euro. A riportare del crollo è il portale Calcio & Finanza che ricorda che come questa sia stata una settimana impegnativa per la. Mercoledì c’è stata una nuova udienza sul caso Cristiano Ronaldo e gli stipendi arretrati. Oggi Pogba ha effettuato le controanalisi per il caso di doping; i risultati del test verranno pubblicati, verosimilmente, nella giornata di venerdì. E sabato in campo per il derby contro il Torino. Contro il Torino si annunciano le pesanti ...