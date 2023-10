Juventus | Chiesa | “Ci hanno tolto l’Europa due volte Ora la testa è solo sul campo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Ho l’obiettivo di migliorare il mio massimo score personale, quindi voglio superare quota 10 gol. Con la, invece, dobbiamo pensare a entrare nella prossima Champions. Poi, certo, da sognatore quale sono mi piace sempre alzare la posta in palio…”. A dirlo è Federico, attaccante della, che sembra essersi definitivamente lasciato alle spalle le difficoltà fisiche. “Sto bene, anzi: sto benone. Ora sono al meglio sia fisicamente che mentalmente – racconta a ‘Tuttosport’ – Io e Allegri non andiamo poi tanto d’accordo? Ma va, io vado d’accordo con tutti. Appena ci siamo incrociati, in ritiro, Allegri è stato il primo a dirmi che mi vedeva molto bene fisicamente. E infatti adesso mi sta dando grande fiducia, con tutti gli aspetti positivi che ne conseguono anche a livello mentale”. La Juve è terza in classifica con ...