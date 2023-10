Juve | Vlahovic ha ancora male | domani la decisione per il derby

Per l'attaccante serbo probabilmente si deciderà in extremis. In vista del derby Allegri sta provando anche qualche esperimento tattico. Il punto del ...

HA ANCORA MALE -ha ancora male, la lombalgia lo sta condizionando e persiste il sentore di dolore che non gli consente di scendere in campo per allenarsi. Per questo motivo, a soli due ...Quello della Mole , trae Torino è sempre stato spettacolare, con i bianconeri capaci di ...fase offensiva della Vecchia Signora preoccupa Il tecnico livornese che aspetta il rientro di, ...

Chiesa esclusivo: Juve, Vlahovic e Scudetto, "Io e Dusan vogliamo sognare" Tuttosport

Una parziale buona notizia per Massimiliano Allegri c'è, perché Filip Kostic si è allenato regolarmente col gruppo. Le sue quotazioni per la stracittadina ...Secondo quanto riferito da Sky Sport, Dusan Vlahovic è in forte dubbio per Juventus-Torino in programma sabato pomeriggio alle 18. Il centravanti era atteso fra oggi e domani in gruppo ma gli ultimi ...