(Di giovedì 5 ottobre 2023) Spavento alla Continassa per Federico. L'attaccante si è fermato durante l'allenamento odierno per qualche acciacco. L'allarme però dovrebbe essere già rientrato: gli esami cui è sottoposto il ...

La speranza del popolo bianconero è che un ragionamento simile non debba mai rendersi necessario, ma d'altro canto è anche...

Brutte notizie in casa Juventus , dove Alex Sandro si è sottoposto ad accertamenti strumentali. "Hanno evidenziato una lesione di medio grado del ...

I bianconeri dopo la vittoria contro la Lazio torneranno in campo sabato al Mapei contro il Sassuolo per ottenere il terzo successo consecutivo ...

Federico Chiesa e un nuovo stop per fastidio muscolare . L’attaccante della Juventus è quindi a forte rischio per il derby di sabato contro il ...

Spavento alla Continassa per Federico Chiesa. L'attaccante si è fermato durante l'allenamento odierno per qualche acciacco. L'allarme però dovrebbe essere già rientrato: gli esami cui è sottoposto il ...Calcio 2023 - 2024 Serie B Squadra Bari Ritornato a disposizione dopo unooccorso proprio all'inizio della sua avventura biancorossa, Davide Diaw, attaccante del Bari, è ...Fiorentina alla'. ...

Juve: stop per Chiesa ma domani sarà in campo - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Juve: stop per Chiesa ma domani sarà in campo La Sicilia

Spavento alla Continassa per Federico Chiesa. L'attaccante si è fermato durante l'allenamento odierno per qualche acciacco. L'allarme però dovrebbe essere già rientrato: gli esami cui è sottoposto il ...È dell’ultim’ora la notizia che riguarda un altro stop in casa Juventus, si tratta dell’attaccante italiano Chiesa. Nel dettaglio: ...