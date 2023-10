Juve - CR7 | nessun accordo | arriva la sentenza

Archiviata la prima giornata della fase a gironi in Champions League con la vittoria del Napoli e i pareggi di Lazio, Milan e Inter, oggi tocca...

Mentre la Juve convince in campo, fuori fanno ancora discutere i casi Bonucci e Pogba . Se il primo ha dichiarato di voler portare i bianconeri...

La Gazzetta dello Sport – CR7 torna all’attacco , nuovo assalto alla Juve : vuole i 19mln di euro della manovra stipendi. Per Cristiano Ronaldo ...

come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo aver richiesto la documentazione alla Procura di Torino, Cr7 ha scelto di far valere i suoi diritti in ...