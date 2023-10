Juve | arriva la scelta di Hojbjerg

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Pierre-Emile, 28enne centrocampista danese del Tottenham, ha deciso di lasciare gli Spurs, nel caso in cui Postecoglu non possa garantirgli...

Zingonia. Il primo appuntamento di un trittico micidiale: Juve in casa, Sporting a Lisbona, Lazio a Roma, tre partite in otto giorni che chiudono un ...

Vince la cautela. Dusan Vlahovic sembrava destinato ad una maglia da titolare a Bergamo, in occasione di Atalanta- Juventus , ma non sarà convocato ...

Non mancano i problemi per Massimiliano Allegri in vista del derby di sabato. Risaputo ormai dei problemi di Dusan Vlahovic , che difficilmente sarà della partita, durante l'allenamento di oggi si è ...Non essere riusciti a trovare un accordo pacifico costringerà le parti ad avere un verdetto dall'arbitrato: una vicenda scomoda, finita non nella maniera più pacifica possibile per la

Calciomercato Juve, arriva la richiesta per l’obiettivo in attacco: Giuntoli avvisato JMania

Juve-CR7, nessun accordo: arriva la sentenza CalcioMercato.it

Passano 4’ ed è Kolasinac a sfiorare il vantaggio. In meno di 10’, la Dea è già padrona del campo. Corre tanto e arriva sempre prima sul pallone. Il vantaggio è un’azione da manuale: Zappacosta per ...La Juventus prepara la prossima gara ... I Red Devils non hanno iniziato al meglio la stagione: in campionato sono arrivati solo 9 punti che costringono la squadra di Erik ten Hag al decimo posto, ...