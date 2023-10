Justify Your Venom – “DISASTER”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Isono una band di Milano nata nel 2016 alternative rock con influenze ‘core che mescola elementi come l’elettronica e metal. Rilasciano il loro primo EP “JYV” nel 2016 seguendo con la pubblicazione di “Cry Me a River”, “Run to Survive” e “Rise” nel 2017/2018 seguito da alcune date promozionali dell’Ep nel Nord Italia. Nel 2021 pubblicano il loro ultimo singolo “Cartage” prima di una pausa che li ha portati ad ora con la pubblicazione dell’ultimo singolo ““. “UN DIALOGO CON IL DESTINO CONFRONTANDO QUELLO CHE SEI E QUELLO CHE HAI ABBANDONATO” Questa canzone è un dialogo intimo con il destino, che riflette trionfi e successi che hanno plasmato il nostro essere e ci hanno spinto a mettere a nudo la nostra anima. Il testo contiene frammenti dei nostri ricordi, quello che siamo stati ...

JUSTIFY YOUR VENOM: il nuovo singolo “DISASTER” metalitalia.com