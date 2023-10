Jonas Eidevall | Alessia Russo non si metterà sotto pressione per il ritorno del Manchester United

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il tecnico dell’Arsenalha respinto i suggerimenti secondo cui l’acquisto estivo disiulteriormentequando affronterà l’ex squadra delvenerdì. La 24enne attaccante dell’Inghilterra ha completato il trasferimento a parametro zero a luglio prima di partire per la Coppa del Mondo femminile in Australia, anche se è stata la conclusione di un corteggiamento durato almeno fino alla finestra di mercato di gennaio. La...