Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va allo scrittore norvegese Jon Fosse . L'articolo Il Premio Nobel per la Letteratura a Jon Fosse proviene da ...

13.05 Nobel per la Letteratura aIl premio Nobel 2023 per la Letteratura è stato assegnato all'autore norvegese. Nato nel 1959,è stato premiato "per i suoi lavori teatrali e prosa che danno voce all'...Il premio prestigioso è stato assegnato allo scrittore norvegese per "la drammaturgia e la prosa innovativa che danno voce a ciò che non su può ...

Premio Nobel per la Letteratura 2023 a Jon Fosse TGCOM

Jon Fosse ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura Il Post

Oslo, 5 ottobre 2023 – Il premio Nobel per la letteratura 2023 è stato assegnato al norvegese Jon Fosse. Lo scrittore e drammaturgo, già tra i favoriti per il prestigioso riconoscimento, ha esordito ...Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va a Jon Fosse. Lo scrittore e drammaturgo norvegese, 64 anni, ha esordito nel 1983 ed è ritenuto tra gli autori più significativi del teatro contemporaneo.