Jon Fosse ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2023

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilper laè stato assegnato al norvegese Jon. L'autore, considerato tra i favoriti fin dalla vigilia dell'assegnazione, è stato premiato "per le sue opere teatrali e la prosa, innovative, che danno voce all’indicibile", ha spiegato L'Accademia svedese: "La sua immensa opera scritta in norvegese Nynorsk e che abbraccia una varietà di generi è costituita da una vasta gamma di opere teatrali, romanzi, raccolte di poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni. Sebbene oggi sia uno dei drammaturghi più rappresentati al mondo, è diventato sempre più riconosciuto anche per la sua prosa". Jon, nato il 29 settembre 1959 a Haugesund, è considerato uno dei maestri dellascandinava. Il suo esordio nella scrittura è datato ...

