Iv | Cateno De Luca | ' Musolino? Se Renzi pensa di ricattarmi non ha capito chi sono' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “Se Matteodiportandosi via un parlamentare, allora non habene chi. Matteo ‘stai sereno' che anche per te arriverà il momento del giudizio politico: le Europee si avvicinano. Io di certo non mi faccio intimidire dalle tue ritorsioni politiche”. CosìDe, leader di Sud chiama Nord. “A Dafnenon dico nulla, se non ricordarle che l'ho conosciuta quando aveva circa 280 voti e l'ho fatta eleggere al Senato con oltre 260mila voti. Sì è veroumano e mi sento come un padre tradito dalla figlia, ma la vita va avanti. Detto ciò le auguro il meglio.ha mostrato tutta la sua slealtà, sapete perché ha voluto fare questa mossa? Perché ...