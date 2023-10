Italvolley | Ferdinando De Giorgi | “Troppi alti e bassi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Erano tutti ben consci delle difficoltà che la Germania avrebbe potuto creare alla squadra zzurra ed effettivamente così è stato. Primo stop per l’nel torneo preolimpico con la compagine tedesca che ieri si è imposta per 3-1 (24-26, 25-18, 20-25, 23-25). Niente di incredibilmente grave, ma partita fortemente condizionata da una serie di errori da parte dei protagonisti del sestetto italiano, apparsi decisamente imprecisi. Su questo si è soffermato anche il commissario tecnicoDeche ha elogiato l’avversario, ma promesso anche che i suoi non getteranno la spugna. Ecco dunque quali sono state le parole del CT nel post gara raccolte dalla FIPAV.De: “Germania squadra in forma, noi abbiamo avuto...