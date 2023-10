Italvolley | Daniele Lavia | “La stanchezza non è un alibi | Olimpiadi troppo importanti per noi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ieri la sfida del torneo preolimpico di pallavolo maschile ha visto la prima sconfitta dell’Italia da parte della Germania, in cui la nazionale ha ceduto per 3-1. Lo schiacciatoreè intervenuto per raccontare le sue sensazioni. Il giocatore della Trentino ha detto: “Dispiace per aver subìto la prima sconfitta in questo torneo così importante. D’altronde conoscevamo il valore dei nostri avversari e soprattutto eravamo consapevoli del loro momento di forma. Stanno giocando davvero una buona pallavolo, ma non dobbiamo scoraggiarci perché siamo ancora in corsa per l’obiettivo finale. Ora ci attendono le ultime tre partite e siamo consapevoli che non abbiamo molta scelta, dobbiamo vincerle tutte. Onestamente da questo punto di vista le cose non sono cambiate molto nel senso che abbiamo sempre giocato con l’obiettivo di vincere e basta“. Lo ...