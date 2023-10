Italia Under-19 | convocati per le amichevoli | record di Pafundi e Amey

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Prosegue il cammino di avvicinamento alla prima fase di qualificazione all’Europeo 2024 della Nazionalena maschile di calcio19, campione in carica. Dopo le duedisputate a settembre con Irlanda del Nord (successo per 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta per 2-0), gli Azzurrini voleranno in Serbia per affrontare in una doppia amichevole con la nazionale di casa. Per i due match, in programma rispettivamente mercoledì 11 (ore 18) e sabato 14 ottobre (ore 16), il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori: 18 classe 2005 e 4 classe 2006 (Bakoune, Mannini, Cisse e). Tra ici sono due giovani che hanno bruciato le tappe: il primo è Simone, attaccante classe 2006 dell’Udinese, che il 16 novembre 2022, all’età di 16 anni 8 mesi e 2 giorni, ...