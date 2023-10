Iran | Ragazza in coma dopo pestaggio polizia morale | ma Teheran smentisce l' Ong curda | Caduta per calo zuccheri - VIDEO

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Scambio di accuse trae l'OngHengaw Organization for Human Right. Ad accendere lo scontro, ildi una telecamera di sorveglianza della metropolitana della capitaleiana, nel quale è ripresa unadi 16 anni priva di conoscenza essere trasportata di peso da alcune donne

Una ragazza Iran iana di 16 anni sarebbe in coma e ricoverata in ospedale sotto stretta sorveglianza dopo essere stata fermata e picchiata nella ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Picchiata fino a farla finire in coma dalla polizia morale Iran iana perché non indossa correttamente il velo . ...

Armita Geravand ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto ...

Armita Geravand ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto ...

... una possibile miccia per una nuova ondata di proteste come quelle che hanno scosso l'dopo la ...aggressione fisica' subita da Armita dopo che un video circolato sui social mostrava una...... una possibile miccia per una nuova ondata di proteste come quelle che hanno scosso l'dopo la ...aggressione fisica' subita da Armita dopo che un video circolato sui social mostrava una...

Iran, ragazza picchiata per il velo: è in coma Il Sole 24 ORE

Iran, 16enne in coma dopo pestaggio polizia morale, era senza velo Sky Tg24

La polizia morale iraniana ha ridotto in coma una ragazza di origine curda di 16 anni, Armita Geravand, per non aver indossato il velo denunciano gli attivisti dell'ong Hengaw e radio… Leggi ...Secondo la ong ‘Hengaw’ le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato Shahin Ahmadi, la madre di Armita Geravand, la giovane ricoverata da domenica in coma all’ospedale Fajr di Teheran per un trauma ...