Iran | la 16enne Armita Geravand picchiata fino al coma perché senza hijab

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ingli attivisti si stanno scagliando contro la polizia religiosa, che è accusata di aver picchiatoaluna ragazza di 16 anni,, mentre si trovava in una metrpolitana a Teheran,non indossava l’. La ragazza, come riporta la BBC, si trovava su un treno della metropolitana di Teheran alla stazione di Shohada, domenica. I funzionari hanno dichiarato alla stampa chesia soltanto svenuta in treno e hanno diffuso un filmato delle telecamere a circuito chiuso in cui si vede lavenire estratta dal treno priva di sensi. ?????? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ????? ????? ???? ??? ???? ?? ? ????? ??. https://t.co/SLVm7xXnmC ...

La polizia morale iraniana ha ridotto in coma una ragazza di origine curda di 16 anni, Armita Geravand, per non aver indossato il velo denunciano gli attivisti dell'ong Hengaw e radio Zamaneh, l'...La polizia morale iraniana ha ridotto in coma una ragazza di origine curda di 16 anni, Armita Geravand, per non aver indossato il velo denunciano gli attivisti dell'ong Hengaw e radio Zamaneh, l'...

In molti, infatti, credono che la 16enne possa soffrire lo stesso destino di Mahsa Amini ... «Bambine avvelenate per chiudere le scuole femminili»: l'orrore in Iran, centinaia di casi da novembre ...Immagine scioccante di Armita Geravand, 16enne in coma dopo pestaggio da parte della polizia morale per non indossare il velo islamico. Potrebbe essere la miccia per una nuova ondata di proteste in Ir ...