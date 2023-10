Iran | arrestata la mamma della 16enne in coma per l' aggressione della polizia morale

Continua a leggere su Tg. La7.it - arrestata la madre di Armita G., la sedicenne Iran iana ricoverata da domenica per trauma cranico, finita in coma ...

Continuano le aggressioni in Iran per le donne che non portano il velo . Il caso di Mahsa Amini si ripete a Teheran: una 16enne , Armita Garawand è ...

Leggi anche Iran , inasprite le sanzioni per le donne che non indossano il velo Leggi anche Iran , la polizia spara contro i dimostranti: alcuni feriti ...

La mamma di una 16enne Iran iana, finita in coma dopo essere stata picchiata dalla polizia morale in metropolitana a Teheran, è stata ...

La mamma di una 16enne iraniana, finita in coma dopo essere stata picchiata dalla polizia morale in metropolitana a Teheran, ...La foto della giovane pestata perchè senza velo fa il giro del web .anche la mamma, non ha potuto visitare la figlia in ospedale

Iran, “arrestata anche la madre di Armita Geravand. La 16enne è in coma dopo essere stata picchiata… Il Fatto Quotidiano

Iran, arrestata la madre di Armita Geravand, la ragazza finita in coma perché non indossava il velo in metro Corriere della Sera

La polizia morale iraniana ha ridotto in coma una ragazza di origine curda di 16 anni, Armita Geravand, per non aver indossato il velo denunciano gli attivisti dell'ong Hengaw e radio… Leggi ...18.20 Iran,Ong:arrestata madre 16enne in coma Sarebbe stata arrestata la madre di Ar- mita Geravand, la 16enne ricoverata in coma a Teheran per un trauma cranico, dopo un diverbio per il velo con la ...