Iran | “arrestata anche la madre di Armita Geravand La 16enne è in coma dopo essere stata picchiata dalla polizia”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Secondo la ong ‘Hengaw’ le forze di sicurezzaiane hanno arrestato Shahin Ahmadi, ladi, la giovane ricoverata da domenica inall’ospedale Fajr di Teheran per un trauma cranico. La denuncia è che lasiacolpita, durante uno scontro per il velo con lamorale, in una stazione della metropolitana della capitaleiana. Nelle scorse ore èpubblicata una foto mentre laè intubata: si vede che ha una ferita alla testa coperta da un grosso cerotto, gli occhi chiusi, la flebo sul braccio sinistro abbandonato. L’istantanea, scattata nel reparto di terapia intensiva, èdiffusa dal gruppo curdo per i diritti umani Hengaw ...

