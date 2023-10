“Iolanda Apostolico lo può smentire?” Quel video al corteo anti-Salvini

(Di giovedì 5 ottobre 2023) È lei o non è lei? La domanda se la staranno ponendo in tdopo la pubblicazione, questa mattina, da parte di Matteodi unche risale al 25 agosto del 2018. “Catania, io ero vicepremier e ministro dell’Interno – scrive su X il leghista – L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla ‘assassini’ e ‘animali’ in faccia alla polizia”. Poi la chiosa finale: “Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…”.non fa alcun nome. Ma ci pensa il il deputato catanese della Lega Anastasio Carrà, a rivolgersi direttamente a, la giudice che ha “liberato” i quattro migrdal centro di Pozzallo. “Ha ragione il Vicepremier e Ministro Matteo– dice l’onorevole ...

Iolanda Apostolico è il magistrato che non ha convalidato il fermo dei migranti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo, non proprio perseguitati ...

Contro la decisione di non convalidare il trattenimento di tre migranti nel Centro di Pozzallo, il governo Meloni farà ricorso in Cassazione. I ...

... soprattutto sulla presente e sempre funzionante paura degli italiani per gli stranieri, nella fattispecie immigrati: emblematica la polemica di questi giorni contro la giudice, ...Il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato un video sui social in cui attacca la giudice di Catania, che a fine settembre ha disapplicato il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, sostenendo di riconoscerla tra i manifestati che il ...

Iolanda Apostolico, la giudice sempre a sinistra: l’altra sentenza politica Il Tempo

Firme anti-Salvini e post pro migranti. Ecco chi è la giudice che sfida il governo ilGiornale.it

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha postato un video su X, ex Twitter, in cui lascerebbe intendere di aver riconosciuto la giudice di Catania Iolanda Apostolico fra un ...In un video del 25 agosto 2018, quando la nave Diciotti era ferma nel porto di Catania, spunta anche Iolanda Apostolico nel sit in della sinistra per chiedere lo sbarco dei migranti. La giudice è in p ...