Inzaghi scuote e l’Inter stritola il Benfica | il suo discorso all’intervallo ? CdS

(Di giovedì 5 ottobre 2023)hato ilnel secondo tempo del match che si è disputato a San Siro martedì in Champions League.decisivo alvallo RETROSCENA ? C’è stata una doppia Inter contro il: un po’ bloccata e remissiva nella prima frazione di gioco, dirompente e schiacciasassi nella ripresa. Lautaro Martinez e compagni hannoto la squadra di Schmidt vincendo con un risultato strettissimo, 1-0, ma creando più di dieci nitide palle-gol. Alvallo è stato decisivo Simone. Spunta, infatti, un retroscena suleffettuato dal tecnico nerazzurro ai suoi ragazzi: «Vi ricordate Istanbul? Volete tornare in finale di Champions? Allora questa è una partita da vincere a tutti i ...

L'Inter prepara la gara di Champions League con il Benfica, una notiziala vigilia: giocatore fuori squadra, cosa è successoInter a braccetto con il Milan in testa ...uomini di Simone. La ...1213 L'approccio alla partita è orribile per l'Inter che paga i tanti cambi fatti da, non riesce a trovare compattezza e idee e ben presto viene punita dalla Real Sociedad che ...non sie ...

Testa, umiltà e ricambi: Inzaghi scuote l'Inter, vuole l'atteggiamento di inizio stagione La Gazzetta dello Sport

Borussia Dortmund-AC Milan, Champions League 2023/24: Time ... AC Milan

Salernitana-Inter termina sul punteggio di 0-4 grazie al poker di Lautaro Martinez in uscita dalla panchina: le pagelle ...La Salernitana è chiamata a dare un segnale forte dopo la brutta sconfitta di Empoli stasera all'Arechi contro l'Inter capolista a sua volta reduce da una pesante delusione, ...