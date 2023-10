Inter | Ranocchia | «Thuram si è subito ambientato»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le parole di Andrea, ex difensore dell’, sull’attacco dei nerazzuri: «Si sono rafforzati molto» L’ex difensore dell’Andrea, ospite del programma Cose di Calcio su Cusano Italia TV, ha parlato del reparto offensivo dei nerazzurri. Di seguito le sue parole. «Ho giocato con la Lu-La e i due erano davvero affiatati in campo. Ancheè un ottimo giocatore, si èbene. Rispetto allo scorso anno i nerazzurri si sono rinforzati molto, hanno quasi due squadre. Ci sono i titolari e c’è una panchina dove i giocatori sono molto forti. Possono solo far bene, hanno veramente tanta qualità». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

