Inter | Frattesi verso il recupero | le ultime

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Davidepotrebbe tornare nella lista dei convocati per la sfida di San Siro contro il Bologna dopo ledue assenze per infortunio Davidepotrebbe tornare nella lista dei convocati dell’per la sfida di San Siro contro il Bologna dopo ledue assenze per infortunio. L’idea ad Appiano è quella di non accelerare i tempi per non incappare in ricadute, ma il centrocampista, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovesse rientrare in gruppo in questi giorni allora Inzaghi lo porterebbe anche in panchina.