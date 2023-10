Inter-Bologna sabato 07 ottobre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Inzaghi pensa a Inter-Bologna : per la sfida di campionato prevista un’altra alternanza in attacco, dove non ci sarà dal 1? Thuram . Le novità ...

Sanchez scenderà in campo dal primo minuto in Inter-Bologna , ultima partita prima della sosta per le nazionali. Il cileno rileverà un ...

...è Musso che ha le stesse partite senza subite gol del portiere delha, a differenza del collega, ne ha giocate due in meno. Al primo posto troviamo Sommer; l'estremo difensore dell'ha ...Problemi difensivi per Thiago Motta e il suo, il tecnico infatti dovrà fare a meno dei 4 titolari per le sfide controe Frosinone al rientro dalla sosta Problemi difensivi per Thiago Motta e il suo, il tecnico infatti dovrà ...

Nerazzurri subito in campo verso Inter-Bologna Inter - News Ufficiali

Inter-Bologna, Frattesi tenta il recupero, senza rischi - Sportmediaset Sport Mediaset

All’orizzonte un’altra pausa per le Nazionali. A causa dell’ultima l’Inter ha dovuto rinunciare per quasi un mese a Cuadrado. Secondo TuttoSport questa volta il calciatore non partirà in ritiro con la ...La Gazzetta dello Sport, attraverso la propria edizione odierna, ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter: “Ieri hanno lavorato ancora a parte Sensi, Arn ...