Intelligenza artificiale nei sistemi di frenata | summit della Brembo in Silicon Valley

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Stezzano., azienda leader nello sviluppo e nella produzione difrenanti ad alte prestazioni, presenta il suo secondo hackathon, dal 13 al 15 ottobre, alInspiration Lab di Sunnyvale, in California. Situato nel cuore, il Lab è un centro di eccellenza focalizzato sul rafforzamento delle competenze dell’azienda in materia di sviluppo software, scienza dei dati e. Durante ilhackathon, i partecipanti si immergeranno nel machine learning e nell’(IA) per rivoluzionare le attuali tecnologie di. L’evento mira a sfruttare la potenza dei modelli basati sui dati per creare ricette e ...