Inghilterra | i convocati del CT Southgate | presente il rossonero Tomori

Gareth Southgate , commissario tecnico dell’ Inghilterra , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista dei match contro Australia e ...

Il ct dell' Inghilterra , Gareth Southgate, ha diramato la lista dei 26 convocati per il doppio impegno che la nazionale giocherà a Wembley, ...

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha comunicato i 26 convocati per le sfide all’Australia in amichevole, in programma il 13 Ottobre, e ...