Inghilterra | c' è Tomori tra i 26 convocati in vista dell' Italia

Fikayo Tomori torna in nazionale. Gareth Southgate, ct dell' Inghilterra , ha diramato la lista dei Convocati per gli impegni con Ucraina...

Gareth Southgate , CT dell’ Inghilterra , ha comunicato i 26 convocati per le sfide all’Australia in amichevole, in programma il 13 Ottobre, e ...

