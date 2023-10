Infantino sul Mondiale 2030 | «Porteremo il calcio in tre continenti»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le parole di Gianni, presidente della Fifa, sulin Sud America, Africa ed Europa. Tutti i dettagli Gianniha parlato dell’assegnazione delin tre. PAROLE – «Salve a tutti. In un mondo diviso, la FIFA e ilsi uniscono. Il Consiglio della FIFA, che rappresenta l’intero mondo del, ha deciso all’unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario della Coppa del Mondo FIFA, la cui prima edizione fu giocata in Uruguay nel 1930. Di conseguenza, i festeggiamenti si svolgeranno in Sud America e tre Paesi sudamericani, Uruguay, Argentina e Paraguay, organizzeranno una partita ciascuno della Coppa del Mondo FIFA. La prima di queste tre ...

Il Consiglio della Fifa ha fatto sapere che i Mondiali 2030 si disputeranno in tre continenti e in sei paesi. Sarà l’edizione del centenario della prima Coppa del Mondo (disputata in Uruguay nel 1930) ...Il centenario in Marocco-Spagna-Portogallo, tre match si giocheranno in Sudamerica dove tutto cominciò nel 1930 (ANSA) ...