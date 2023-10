Infantino | ' Mondiali 2030 in 6 Paesi? E' un messaggio di inclusione'

Il presidente della Fifa Gianni Infantino promuove gli arbitri che stanno dirigendo le gare dei Mondiali di calcio femminile , in corso di ...

I Mondiali 2030 di calcio sono stati assegnati a Portogallo, Spagna e Marocco, ma tre partite si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay. Di ...

"Un grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione" Tornando ai tre Paesi organizzatori,ha sottolineato: "Due continenti: Africa ed Europa uniti non solo nella celebrazione del calcio, ...Per il presidente della FIFA, Gianni, idel 2030 su tre continenti rappresentano l'impronta globale del calcio. Tuttavia, non tutti condividono il suo entusiasmo. Nel 2030 ci sar un Mondiale di calcio su tre continenti ...

Infantino: 'Mondiali 2030 in 6 Paesi è un messaggio di inclusione' - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Infantino: "Mondiali 2030, la prima partita si giocherà al Centenario di Montevideo. Nel 2034 il mondiale si sposterà ad ... Tutto Juve

Le parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, sull'inaugurazione dei Mondiali del 2030 in Sudamerica e il comunicato della FIFA Il 18 settembre i presidenti… Leggi ...Le parole di Gabriel Boric dopo l'esclusione del suo paese dall'organizzazione dell'edizione della Coppa del Mondo: tutti i dettagli ...