India | inondazione nel territorio del Sikkim | decine i dispersi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) . Si contano già 14 morti, mentre le persone in difficoltà sono migliaia Ilè uno stato federato dell’situato nell’Himalaya orientale, delimitato a nord e nord-est dal Tibet, a est dal Bhutan, a ovest dal Nepal e a sud dal Bengala Occidentale. Ilha un’estensione di 7.096 chilometri quadrati, ed è uno degli stati più piccoli dell’. Ilè prevalentemente montuoso e meta di turismo popolare, grazie alla sua natura incontaminata e ai suoi paesaggi mozzafiato. Tra le attrazioni turistiche più popolari delci sono il Kangchenjunga, la terza montagna più alta del mondo; il monastero di Pemayangtse, un importante centro religioso buddista; il lago Gurudongmar, un lago glaciale situato a un’altitudine di 5.430 metri sul livello del mare; il lago ...

È battaglia contro il tempo nello stato indiano del Sikkim nel disperato tentativo dei soccorritori per salvare i superstiti dell'causata dallo straripamento del lago Lhonak, mentre il bilancio delle vittime è salito a 14 e quello dei dispersi a 102. Tra questi ultimi si contano 22 militari delle forze indiane di ...E' salito ad almeno dieci morti e 82 dispersi inil bilancio delle vittime delle inondazioni avvenute ieri in una valle dello stato indiano nordorientale del Sikkim, legate allo straripamento di un lago glaciale dell'Himalaya. Lo ha annunciato ...

Il Nord-Est dell’India afflitto dalla furia delle piogge, con almeno 14 vittime e 102 dispersi. Disastri in tutta la regione, con città e strade completamente allagate: il Sikkim è in uno stato di ...(LaPresse) Città coperte da acqua e fango, strade spaccate in due e una diga distrutta. Sono solo alcuni dei danni creati dalle alluvioni che ...