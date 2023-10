Indennizzi di Banca Etruria | riscossione dell’ulteriore 10% Nuovi termini per adeguare la documentazione

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Si riaprono nuovamente iper presentare la domanda finalizzatavi a ricevere l’ulteriore indennizzo del 10%, riservato agli azionisti di ex. Adiconsum Cisl Arezzo comunica la riapertura deiper definire le pratiche di richiesta di liquidazionequota del 10% di indennizzo per gli azionisti ex, che hanno già avuto accesso al rimborso. Gli interessati dovranno presentare laentro mercoledì 11 Ottobre 2023, dal momento che la scadenza deiè fissata per 15 ottobre 2023. In particolare Adiconsum ricorda che coloro che abbiano necessità di modificare l’IBAN su cui è stata accreditata la precedente quota di indennizzo e finalizzare così la pratica, possono ...

...per consentire ai risparmiatori già ammessi al rimborso del 30% del FIR ( il Fondo... è stato di almeno 4 miliardi di euro persi dalle famiglie venete che possedevano quote di Veneto......disponibilità della gestione commissariale al pari della proposta per l'accesso al credito in...per famiglie e imprese, opere e manutenzione per aumentare la sicurezza idraulica del ...

Azioni ex Banca Etruria. Riaperti i termini per gli indennizzi LA NAZIONE

Il cielo sopra San Marco | Ultima chiamata per i risparmiatori delle ... Il Sole 24 Ore

Arezzo, 5 ottobre 2023 – Si riaprono nuovamente i termini per presentare la domanda finalizzatavi a ricevere l’ulteriore indennizzo del 10%, riservato agli azionisti di ex Banca Etruria. Adiconsum ...Sono stati riaperti i termini per consentire ai risparmiatori già ammessi al rimborso del 30% del FIR (il Fondo indennizzi risparmiatori chiamato a indennizzare chi ha subito un pregiudizio ingiusto d ...