Indennità mensile SFL 2023 | date e modalità di pagamento

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) introdotto dallo scorso 1° settembre, si propone come misura finalizzata a favore ...

La NASPI , indennità per la disoccupazione , è soggetta a un processo di pagamento che non segue scadenze prefissate. Tali pagamenti sono programmati ...

In età avanzata non è raro che una persona in Italia sviluppi l’Alzheimer, che negli anni si aggrava. Per fortuna si può chiedere l’indennità di ...