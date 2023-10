Incursione ucraina in Crimea dal mare Invasione russa

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023)a bordo di moto d’acqua, mentre i droni riprendevano. Gli ucraini hanno dato luogo ad un’azione militare importante in, considerata prioritaria per la riconquista del territorio. Battaglia anche cruenta, con le parti che danno le rispettive versioni. Apprensione per la sorte di una giornalista26enne di cui non si hanno notizie dal 3 agosto: era nelle zone di guerra, il timore per la sua vita e anche il timore che sia finita prigioniera dei russi. L'articoloindal proviene da Noi Notizie..