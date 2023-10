Inclusività zero. L'omologazione dei direttori creativi nella moda

Leggi su amica

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’ex direttore creativo di Alexander McQueen Sarah Burton. Tipologia deidi marchi posseduti dai poli del lusso. LVMH: 22 per cento donne, 16 per cento uomini non caucasici, 0 per cento donne non caucasiche. Kering: 0 per cento donne, 0 per cento designer non caucasici/che. Puig: 0 percento donne, 0 per cento designer non caucasici/che, 1 direttore creativo di orientamento non binario, Harrison Reed. Richemont: dopo il congedo di Gabriela Hearst come direttore creativo di Chloé, 0 per cento donne, 0 per cento persone non caucasiche. Lette così, fanno impressione. Quando – e nessuno ha ben capito il perché: le vendite erano buone e i ricavi in positivo, dato anche il recente boom delle sneakers della maison – da Alexander McQueen la direttrice creativa Sarah Burton è stata sostituita da Seán McGirr (sicuramente uno bravo, per ...