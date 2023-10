Incidenti - Come si spengono gli incendi delle auto elettriche?

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dopo i fatti di Mestre, torna d'attualità una questione chiave della mobilità elettrica: la sicurezzabatterie in relazione agli. In premessa, va ricordato che nel tragico incidente del bus il powertrain elettrico non ha preso fuoco: glidivampati dalle batterie, infatti, sono piuttosto rari. Basti pensare che secondo le statistiche di EV Firesafe, dal 2010 al 2023 si sonoate solo lo 0,0012%Ev circolanti, contro lo 0,1%con motori a benzina. Parola ai Vigili del fuoco. Ma in caso dio,si domano le fiamme su un'elettrica? Gli stessi Vigili del foco spiegano che non c'è una procedura standard, in quanto le variabili in gioco sono numerose. In primis, ...