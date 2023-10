Incidente Mestre | Armaroli Cnr smentisce Salvini a La7 | “Colpa delle batterie al litio? Inaccettabile che lo dica | ecco perché”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Le frasi di Matteosulle cause dell’sono assolutamente inaccettabili“. Così a L’Aria che tira Nicola, analista energetico del Consiglio NazionaleRicerche (Cnr), boccia le incaute affermazioni del ministro dei Trasporti Matteo, che a caldo ha escluso che tra le cause potesse essere annoverata la fragilità del guard rail e ha spostato sul sul motore elettrico del veicolo (“Non è un problema di guard rail (…) Sentivo che alcuni vigili del fuoco parlavano del fatto che leprendono fuoco più velocemente e più rapidamente di altre forme di alimentazione.(…) In un momento in cui c’è qualcuno dice ‘tutto elettrico’, ovviamente uno spunto di riflessione deve portarlo”....