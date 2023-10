Incidente di Mestre | tra i sopravvissuti due fratellini tedeschi Il loro racconto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023)di, tra idue. Ildi come sono stati salvati dal compagno della madre Nel drammaticodinon c’è solo ildelle vittime, ma anche quello dei. Alcuni dicombattono tra la vita e la morte, dopo le gravi ferite subite nell’impatto con il suolo. Tra questi c’è Marko Bakovic, 24 anni, che era in viaggio con la moglie 25enne. La coppia si era appena sposata ed era in attesa di un figlio. Tra ianche duedi quattro e tredici anni, attualmente ricoverati nel reparto di Pediatria a Treviso. I medici hanno dato rassicurazioni ...