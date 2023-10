Incidente di Mestre | sotto sequestro il guard-rail | disposta una perizia

Ancora al vaglio degli inquirenti le cause del drammatico Incidente in cui hanno perso la vita 21 persone a bordo dell'autobus elettrico che, nella ...

A dirlo è l'assessore comunale ai Trasporti Renato Boraso rispondendo ad una polemica che indica proprio in un varco nel guardrail la causa del tragicodi(Venezia) in cui hanno ...'Profondamente addolorato per la notizia dell'ultimo minuto proveniente dall'Italia riguardo al tragicoavvenuto a, in cui hanno perso la vita anche quattro cittadini romeni. Invio ...

Tutte le vittime a bordo del bus hanno un nome. Polemica sul guardrail, indaga la Procura - Il momento dell'incidente - Il momento dell'incidente RaiNews

Dagli sposi croati a fratellini tedeschi, chi c'era sul bus di Mestre. FOTO Sky Tg24

Roma, 5 ott. (askanews) – “Posso dare sommessamente una notizia: la cifra di investimento (per il nuovo termovalorizzatore di Roma, ndr), un impianto top, è significativamente superiore ai 700 milioni ...Due minuti, 120 secondi in cui succede una cosa sola, rilevantissima: sopravvivere all'incidente mortale a Mestre. C'è una coppia di tedeschi che per ...