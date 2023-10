Incendio nel Marco Simone Golf&Country Club

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nell’area delGolf&Countrydi Guidonia (Roma), dove lo scorso fine settimana si è tenuta l’importante competizione di golf Ryder Cup, si è verificato un. Nel pomeriggio, unimprovviso ha preso piede nel Pavilion, una struttura di tre piani all’interno del. L’ha sprigionato una densa nube di fumo nero, visibile a molti chilometri di distanza, causando preoccupazione tra gli abitanti della zona circostante. La situazione è diventata così critica che è stato consigliato agli abitanti di chiudere le finestre per evitare l’inalazione di fumi nocivi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’, dando inizio alle operazioni di spegnimento intono alle 17.25. Cinque squadre di ...

Teppisti creano caos in una cascina: Danneggiamenti, Incendio e mucche liberate durante un atto vandalico Una tranquilla giornata in una fattoria ...

Un nuovo incendio si è scatenato oggi, 3 ottobre 2023, in Toscana, stavolta in provincia di Pisa. Due Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono ...

I vigili del fuoco, con l’aiuto di elicotteri che lanciano acqua, combattono contro le fiamme scoppiate in un’area dell’isola spagnola delle Canarie ...

Un Incendio di vaste proporzioni è scoppiato un'ora fa nella zona del Marco Simone Golf & Country Club, in località Guidonia Montecelio, che ha ...

Nuovoalle porte di Roma . Le fiamme divampano in una struttura di 120 mq, all'interno del Golf ... L'intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 17.25 per spegnere il rogo divampato...Aria irrespirabile Oltre ai Vigili del Fuoco sono accorsi subito sul posto anche diverse auto delle Forze dell'Ordine: all'inizio dell'si era anche valutata l'ipotesi di sgomberare le ...

Roma, incendio nel campo della Ryder Cup: la tribuna in fiamme La7

Roma, incendio nel golf club di Guidonia che ha ospitato la Ryder Cup. VIDEO Sky Tg24

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato su una struttura di 120 mq, all'interno del Golf Club Marco Simone di Guidonia, alle porte di Roma… Leggi ...Al Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia (Roma), si è verificato un incendio nel Pavilion, causando una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Gli abitanti sono stati ...