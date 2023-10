Incendio devasta la Sede della Ryder Cup

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un graveha colpito il Marco Simone Golf & Country Club, noto per aver ospitato laCup appena conclusasi. Le fiamme hanno avvolto le strutture appositamente realizzate per l’importante manifestazione sportiva. L’area maggiormente interessata è stata quella dell’Hospitality, riservata agli spettatori di categoria Premium. L’origine delle fiamme sembra essere stata nelle tribune adiacenti ai campi da gioco. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando di Roma ha evitato ulteriori danni. Tre squadre, composte da due autobotti, un’autoscala e il Nucleo TAS, sono arrivate sul posto in via di Marco Simone, a Guidonia, per domare l’. La struttura di tre piani, di dimensioni pari a circa 120mq, era completamente avvolta dalle fiamme al momento dell’arrivo dei soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco, ...