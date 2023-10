(Di giovedì 5 ottobre 2023) Intre persone su dieci si dichiarano pienamente soddisfatteproprialavorativa e circa una su due si sente abbastanza apprezzata e stimata sul posto di lavoro. Sono tra le principali evidenze di “Le nuove lenti per il mercato del lavoro”, una ricerca firmata MAW, l’agenzia per il lavoro e parte di W-Group. Questa indagine è stata condotta su un campione di oltre 2.600 lavoratori in tutta, con l’obiettivo di indagare i bisogni, desideri e priorità dei lavoratorini in un momento di grandi sfide per il settore e per fornire alle imprese uno strumento utile ad affrontare l’incremento del mismatching tra domanda e offerta di lavoro. I partecipanti all’indagine, con una suddivisione di genere del 46% tra uomini e il 50% tra donne (il 4% ...

Romano di Lombardia. Nei loro occhi c’è la tristezza per una situazione che nessuno invidierebbe, ma anche la speranza per un futuro migliore. Sono ...

...pochi giorni per far emergere la verità e restituire la giusta rappresentazione dei fatti non... L'emendamento controverso sulle ong è stato declassato nei 'considerando' come voleva l'. I ......la testimonianza tangibile della storia dei territori in cui sono collocate e non. Un ... è l'associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta. Nata nel 1977, l'...

In Italia solo un lavoratore su tre è soddisfatto della sua posizione | F-Mag F-Mag

In Italia solo il 19% dei consumi lordi di energia è da fonti rinnovabili Adnkronos

Il videomessaggio della premier per l'apertura di "ComoLake2023 -Next Generation Innovations": conseguenze imprevedibili sul mercato del lavoro, ...AWorld presenta all'11esima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale, per la prima volta in Italia, la Carbon Footprint Station ... e della definizione di strategie future. Non solo.